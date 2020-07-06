"ТКБ" выработала меры поддержки строителей в Москве до конца 2020 года

Москва, 6 июля. Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в жизнь многих предприятий. В сложившихся условиях группа компаний "ТКБ" выработала ряд мер поддержки строителей в Москве до конца 2020 года.

Больше 10 лет группа компаний "ТКБ" специализируется на сопровождении строительных организаций. Команда "ТКБ" - это квалифицированные специалисты высокого уровня, оказывающие консалтинговые услуги в области саморегулирования и градостроительной деятельности.

"Мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации в стране и со своей стороны готовы поддержать организации строительной отрасли", - дали комментарий в компании. Поддержка в период пандемии заключается в уникальном предложении, которое заключается в скидках до 50% на основные услуги: подготовка и введение исполнительной документации на объекте капитального строительства, а также разработка ППР/ПОС на все виды работ. Такая немаловажная деталь, как подготовка необходимых документов для вступления в СРО, осуществляется на безвозмездной основе.

Кроме того, для всех строителей, которые решили заниматься строительной деятельностью и столкнулись с необходимостью вступления в СРО, группа компаний "ТКБ" совместно с партнерскими НКО до 31 декабря 2020 года включительно готовы предоставлять субсидии на цели: поддержка специалистов, включенных в национальный реестр, и оплата членского взноса за последний квартал текущего года.

С 2006 года "ТКБ" сопровождали такие крупные проекты, как:

- Участие в реализации 12 объектов в рамках государственной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктурной инфраструктуры и энергоэффективности" на 2018-2024 годы;

- Строительство завода запорной арматуры Broen в городе Коломна;

- Отделочные работы на объекте железнодорожный терминал "Аэроэкспресс" в аэропорту Шереметьево;

- Сопровождение ряда объектов ОАО "РЖД" в рамках инвестиционной программы "Внедрение ресурсосберегающих технологий на железнодорожном транспорте";

- Реставрация объекта культурного наследия федерального значения гостиница "Метрополь";

- Отделочные работы для объекта "Технологический центр и информационная сеть управляемого термоядерного синтеза" АО "Красная Звезда";

- Реконструкция памятника участникам Московского декабрьского вооруженного восстания;

- Площадки нефтебаз по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов для АО "Газпромнефть-Терминал", а также сеть АЗС Одинцовской региональной топливной компании ОРТК и др.