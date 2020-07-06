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Dreame анонсировала запуск новой линейки клининговой техники на AliExpress

Компания-разработчик смарт-техники для дома продолжает расширять свое присутствие на рынке, пополняя ассортимент своей продукции двумя новинками

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 6 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Ведущий азиатский бренд решений для "умного дома" Dreame 8 июля представит новую клинингового оборудования на AliExpress. В число новинок войдут аккумуляторный пылесос и первый в ассортименте компании интеллектуальный робот-пылесос. Новые пылесосы оснащены инновационным бесщеточным двигателем собственной разработки Dreame и оптимизированным аккумулятором, который заметно продлевает время работы агрегата. Оба продукта будут доступны с 8 июля 2020 года эксклюзивно на платформе AliExpress с промо-купоном на 12$.

New products will be launched exclusive on AliExpress, on July 8th

О компании Dreame

Dreame Technology была учреждена в 2015 году с целью создания одного из самых популярных брендов бытовой техники, представляющего надежные, эффективные технологии для клининга по доступной цене. Азитская компания является частью экосистемы передовых потребительских продуктов Xiaomi.

Больше информации о бренде см. на веб-сайте https://www.dreame-technology.com.  

Следите за Dreame на:
Facebookhttps://www.facebook.com/dreameglobal
Instagramhttps://www.instagram.com/dreame_tech/
Twitterhttps://twitter.com/Dreameglobal 

Контактная информация для представителей СМИ:

Тяньши Юйвэнь (Tianshi Yuwen)
pr@dreame.tech

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1200108/Dreame.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Тяньши Юйвэнь (Tianshi Yuwen), +86-400-875-9511

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