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В Казани в честь присвоения звания "Город трудовой доблести" устроили праздничный салют

За присвоение столице Татарстана почетного звания проголосовали 2,4 млн граждан со всей России
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Описание
© Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
© Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
© Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
© Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
© Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
© Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
© Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
© Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"
© Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа"

Казань, 6 июля. Президент России Владимир Путин 2 июля провел заседание оргкомитета "Победа", в ходе которого были рассмотрены итоги экспертизы заявок российских городов для присвоения им почетного звания "Город трудовой доблести". В числе победителей – Казань.

В годы Великой Отечественной войны здесь обеспечивали бесперебойное производство и поставку военной и гражданской продукции. В городе для нужд фронта перепрофилировали 139 промышленных предприятий, еще 70 промышленных площадок были эвакуированы из центральных и западных регионов страны. На предприятиях изготавливалось более 600 наименований оружия, боеприпасов и снаряжения для нужд Красной Армии.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в честь знаменательного события 3 июля в 21:00 у центра семьи "Казан" состоялся праздничный салют.

"В тысячелетней истории нашего города появилась еще одна важная веха. Это дань уважения трудовому подвигу нашего старшего поколения, признание заслуг всех ветеранов тыла и наших многочисленных предприятий, которые работали во имя Победы", − отметил глава Казани Ильсур Метшин.

Метшин также поблагодарил всех, кто поддержал Казань. Напомним, за присвоение столице Татарстана почетного звания проголосовали 2,4 млн граждан со всей России.

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