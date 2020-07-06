"Марафон столиц" пройдет на Иннопром 7 июля

Москва, 6 июля. Главное событие для промышленности — международный промышленный марафон Иннопром онлайн (18+) — в этом году состоится 7 июля на онлайн-платформе . Ключевым мероприятием деловой программы станет "Марафон столиц", в рамках которого пройдут прямые включения из нескольких точек мира, расположенных в наиболее важных странах — торгово-промышленных партнерах России. Утром на связь с ведущим в Москве выйдут Индонезия и Китай, после подключатся Узбекистан и Египет. Далее последуют эфиры из студий в Германии и Франции. А в заключение онлайн-марафона, вечером, будут организованы трансляции с Западного полушария Земли — прямой эфир из Перу и Аргентины.

В студиях Иннопром по всему миру будут отвечать на вопросы российского бизнеса торговые представители РФ и их гости — руководители иностранных деловых ассоциаций и компаний, заинтересованных в сотрудничестве с российскими партнерами.

Среди участников марафона: Алексей Груздев, заместитель министра промышленности и торговли РФ, Алаа Эзз, генеральный секретарь Ассоциации торговых палат Африки, Николя Мор, старший вице-президент Renault Group, Маркус Йергер, управляющий директор Федеральной ассоциации малого и среднего бизнеса Германии, Рикардо Маркес Флорес, президент Национального союза промышленности Перу и другие уважаемые спикеры.

Просмотр онлайн-трансляций свободен для всех желающих на сайте события.

Зрители Иннопром из разных стран смогут выбрать, на каком языке смотреть трансляции. Кроме того, у каждого будет возможность направить свой вопрос любому из спикеров прямого эфира, а также получить доступ к презентационным шоу-румам компаний-участников, познакомиться с продуктами и технологиями, получить мгновенную консультацию.

"7 июля 2020 года — это особый день для всех организаторов мероприятия, в этот день должна была открыться главная промышленная выставка России Иннопром в Екатеринбурге, но жизнь внесла коррективы в наши планы. Многие наши участники, визит в Россию которых был невозможен ввиду сложной эпидемиологической обстановки в мире, были расстроены переносом офлайн мероприятия на следующий год. Совместно с правительством Свердловской области мы решили, что очень важно дать правильный сигнал и российскому, и иностранному бизнесу, поэтому ИННОПРОМ в 2020 году все-таки состоится. 7 июля, в комбинированном онлайн и офлайн-формате, пройдет Международный промышленный марафон Иннопром", — сказал директор деловой программы Иннопром Антон Атрашкин.

Официальный оператор ежегодной международной промышленной выставки Иннопром ГК "Формика" объявил о запуске проекта Иннопром онлайн в середине апреля. За месяц с небольшим гостями онлайн сессий выступили заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов; председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович; председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс; председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов; президент Boeing Russia & CIS Сергей Кравченко; председатель совета директоров "Трансмашхолдинг" Андрей Бокарев; генеральный директор КамАЗ Сергей Когогин и другие. Онлайн-сессии Иннопром проходят каждую среду с 12:00 до 14:00 на сайте проекта.

Справка об Иннопром

Международная промышленная выставка и форум Иннопром проходит ежегодно c 2010 года в Екатеринбурге. Это не только главная промышленная выставка России, но также — крупнейшая дискуссионная площадка с участием ведущих российских и международных экспертов, руководителей компаний, представителей федеральной и региональных властей. Мероприятие признано одним из ключевых инструментов индустриализации страны и продвижения новейших российских технологий и разработок. В 2019 году Иннопром привлек более 43 000 посетителей, 90 стран приняли участие в мероприятии в качестве экспонентов, делегатов и почетных гостей.