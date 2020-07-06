Производство в Подмосковье выпускает по 700 рециркуляторов каждый день

Москва, 6 июля. Научно-производственный центр медицинской техники "Армед" - один из крупнейших производителей рециркуляторов в России и СНГ. Он расположен в Московской области и существует с 2013 года, в 2019 году было запущено производство рециркуляторов. В феврале 2020 года в связи с эпидемией были оперативно развернуты четыре новые линии сборки, и выпуск рециркуляторов увеличился в несколько раз. НПЦ МТ "Армед" имеет лицензию на производство и техобслуживание. Внедренные в процесс стандарты качества соответствуют сертификатам ISO 13485 и ISO 9001, необходимым для медицинских изделий.

Производственный штат состоит из более чем 100 сотрудников - инженеров, сборщиков, грузчиков, работников склада и прочих. Ежедневно они выпускают более 700 рециркуляторов и отправляют по установленным заказам. С начала года уже отгружено более 30 000 единиц, что приравнивается к мощности крупных китайских заводов. И это не предел. Запас комплектующих рассчитан на 50 000 приборов, регулярно приходят новые партии. Это дает возможность выполнять заказы на десятки тысяч единиц за 2-3 месяца.

Рециркуляторы "Армед" имеют соответствующие регистрационные удостоверения от Росздравнадзора, действующие по всей России. Эти документы разрешают установку приборов в медицинских и других государственных учреждениях.

Даже при высочайшем спросе компания следует своей политике и выдерживает одни из самых низких цен на рынке – так оборудование доступно каждой организации, где оно необходимо. Рециркуляторы "Армед" уже выбрали многие именитые учреждения, среди которых "Газпром", ГК "Росатом", Сбербанк, ВТБ, "Альфа Банк", "Лукойл", "Татнефть" и др.