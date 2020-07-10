Huion прдеставила новинки для художников и дизайнеров - Kamvas 22 и Kamvas 22 Pro

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 10 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Huion, один из ведущих производителей устройств графического ввода, сегодня представила два 21,5-дюймовых перьевых дисплея - Kamvas 22 и его же версию в расширенной конфигурации Kamvas 22 Plus. Эти новинки в очередной раз наглядно демонстрируют разнообразие ассортимента продукции Huion, в котором каждый пользователь может найти вариант, отвечающий его потребностям и бюджету.

Главной "фишкой" новых дисплеев является экран. Kamvas 22 Plus может похвалиться дисплеем QD LCD, блокирующим вредное синее излучение, его цветовая палитра достигает 140% sRGB, а коэффициент контрастности - 1200:1. Оснащаемый полностью ламинированным матовым стеклом с антибликовым покрытием и минимальным смещением фокусировки, этот гаджет представляет собой отличный вариант для профессиональных творческих работников, предъявляющих повышенные требования к устройствам графического ввода. В свою очередь, экран Kamvas 22 покрыт матовой антибликовой пленкой, предотвращающей любые отражения и искажения, создавая эффект рисования на настоящей бумаге.

Обе новинки отличаются простым и элегантным дизайном. В отличие от предшественников на корпусе Kamvas 22 и Kamvas 22 Pro нет программируемых клавиш и сенсорных кнопок. Вместо этого, устройства оснащены скрытым портом USB-А для подключение периферийных устройств, позволяющим пользователям работать с удобными и привычными для них гаджетами - например, дизайнерской клавиатурой. Kamvas 22 и Kamvas 22 Plus также поддерживают подключение к компьютерам, планшетам и телефонам, что заметно повышает гибкость прикладного применения обоих дисплеев.

Новинки, поставляемые в комплекте с новейшим цифровым стилусом PW517 на базе технологии Huion PenTech 3.0, обеспечивают повышенную точность и реалистичность процесса рисования. Оба продукта могут похвалиться 8 192 уровнями чувствительности к нажатию, что гарантирует создание линий разной ширины и цветовой насыщенности. Поддерживая наклон на ±60°, Kamvas 22 и Kamvas 22 Plus также позволяет создавать более яркие и выразительные тени, применяя традиционные техники карандашного рисунка.

Как международный поставщик устройств графического ввода, компания Huion неизменно стремится создавать инновационные и удобные продукты, позволяющие художникам и дизайнерам по всему миру воплощать свои идеи и мечты.

Больше информации о продуктах Huion см. на www.huion.com.

Контактная информация: София Дуань (Sophia Duan), +86-755-32998540-8018

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