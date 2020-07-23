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SKYWORTH представила телевизор S81 Pro с передовыми гейминговыми спецификациями

В ходе летней презентации бренд представил новинки в своем ассортименте, укрепив собственные позиции в сфере 5G+8K и широкоформатного AIoT

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 22 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Ведущий международный бренд телевизионной техники SKYWORTH сегодня в ходе своей летней презентации представил премиальный продукт S81 Pro с гейминговым характеристиками.  В рамках мероприятия компания SKYWORTH также презентовала новейшее пополнение в своей экосистеме 8K - LIFErecorder 5G Box. Две новинки наглядно доказывают стремление SKYWORTH оптимизировать технологии 5G+8K и экосистему "умного дома" путем создания полностью инклюзивного и взаимосвязанного опыта для потребителей.

SKYWORTH S81 Pro Key Visual

Генеральный директор и президент SKYWORTH Тони Ван (Tony Wang) отметил: "Мы твердо верим в наши базовые корпоративные ценности и стремимся приносить дополнительную ценность нашим клиентам. Располагая более чем 30-летним опытом работы на рынке, SKYWORTH неизменно идет в авангарде разработки передовых технологий и сервисов. Мы твердо придерживаемся нашего девиза и, не покладая рук, трудимся над повышением качества жизни наших клиентов посредством новейших продуктов в своем ассортименте".

S81 Pro – флагман с лучшими в своем классе конфигурациями для передового гейминга и просмотра контента

Tony Wang, Chief Executive and President of SKYWORTH TV

Новинка на базе технологии Crystal Motion OLED (CMO) обеспечивает интерполяцию видеокадров на экране 4K OLED 120 Гц, создавая чрезвычайно гладкую визуальную картинку без подвисаний с коэффициентом обновления, аналогичным моделям с частотой 240 Гц. Модель со встроенным модулем Wi-Fi 6 и поддержкой молниеносной скорости передачи данных на уровне 9,6 Гб/с позволяет пользователям без проблем просматривать онлайн-видео в формате 4K 120FPS и 8K 60 FPS. S81 Pro также поддерживает технологию VRR (переменной частоты обновления) во всех звеньях от порта до СнК и экрана, автоматически в режиме реального времени адаптируя коэффициент обновления экрана к выходной кадровой частоте, гарантируя оптимальный показатель для широкого спектра игровых сценариев и устраняя проблему зависания картинки или игры.

С помощью передовых ИИ-технологий, включая распознавание лиц и сцены, модуль 4K AI Image Processing Engine повышает резкость, яркость и качество изображения на экране в режиме реального времени. Новый телевизор может также похвалиться функцией 3D LUT Original Film Colors, формирующей и оттачивающей параметры цвета, насыщенности и яркости с помощью профессиональной технологии цветовой калибровки. В сочетании с 20-точечными настройками баланса белого S81 Pro достигает показателя △E 0.98, соответствующего экспертному уровню точности цветопередачи, обеспечивая тем самым исключительно реалистичное воспроизведение изображения на экране.

S81 Pro - первый телевизор в ассортименте SKYWORTH с применением базовых модулей OLED собственной разработки, оснащенных технологией Crystal Sound OLED (CSO).  Воспроизводя звук посредством вибраций экрана, эта технология способна очень точно синхронизировать звуковые эффекты кинофильмов.  В сочетании с Dolby Atmos Speaker System (DASS) 2.0.2 два канала CSO создают ощущение льющегося сверху звука, предоставляя пользователям неповторимый эффект полного погружения.

Являясь пионером в сфере AIoT, компания SKYWORTH оснастила S81 Pro рядом прогрессивных опций и функций, оптимизирующих сетевое взаимодействие и расширяющих сферу практического применения широкоформатной модели AIoT, а также сценариев дистанционного межэкранного взаимодействия. В комбинации с модулем Swaiot PANEL новинка открывает доступ к ОС Swaiot от SKYWORTH - открытой экосистеме, превращающей обычный телевизор в своеобразный центр управления устройствами "умного дома". Пользователи по достоинству оценят и функцию межэкранного соединения SKYWORTH, доступную через приложение Swaiot APP, обеспечивающую универсальные возможности экранного мониторинга и повышающую качество картинки для мобильных геймеров. С помощью ассистента для "умного дома" TrensAI телевизор способен с легкостью в круглосуточном режиме реагировать на дистанционные голосовые команды, выполняя пожелания пользователей при поддержке инструментов TrensAI Voice Assistant, TrensAI AOD (Always On Display) и всплывающей ИИ-камеры TrensAI EYE.

Комбинация LIFErecorder 5G Box с камерой LIFErecorder 8K – идеальное дополнение к экосистеме SKYWORTH 5G + 8K

Мир стоит на пороге масштабного коммерческого внедрения технологий 5G, и компания SKYWORTH возглавляет эту тенденцию, создавая комплексную экосистему 5G + 8K, гарантирующую потребителям безупречную картинку в сверхвысоком разрешении с малым временем задержки. На весенней презентации SKYWORTH в этом году бренд представил камеру LIFErecorder 8K, удовлетворяющую потребности клиентов в доступе к широкому спектру контента в формате 8K. В стремлении оптимизировать эту экосистему SKYWORTH презентовала LIFErecorder 5G Box - первый в отрасли модуль 5G, "заточенный" под камеры 8K. Устройство позволит камерам 8K передавать высококачественный видеоконтент на высокой скорости. Чтобы расширить ассортимент продукции формата 8K, SKYWORTH анонсировала ряд стратегических партнерств с контент-провайдерами, создающими высококачественный видеоконтент 8K для пользователей.

SKYWORTH непрерывно работает над созданием инноваций и расширением собственного портфеля. В стремлении расширить возможности своей экосистемы Swaiot бренд недавно анонсировал партнерства с  Midea, JD.com и Huawei Cloud. Вместе они будут создавать больше решений для "умного дома". Телевизоры SKYWORTH могут подключаться к 20 млрд устройств "умного дома", охватывая свыше 60 технологических категорий.

S81 Pro представлен в размерах 55" и 65". Приобрести новинку на китайском рынке можно будет, начиная с 10 августа, по цене 12 999 юаней и 19 999 юаней в зависимости от выбранного размера.

О компании SKYWORTH

SKYWORTH GROUP LIMITED (HKG: 00751) - ведущий поставщик уникальных и доступных технологических решений. Стоимость бренда превышает 19 млрд долл. США. В штате представительств компании по всему миру работают свыше 40 000 человек (по состоянию на 1 марта 2019 года). Головной офис предприятия расположен в Шэньчжэне, снискавшем себе славу китайской "Силиконовой долины". В ассортименте SKYWORTH представлена потребительская электроника, дисплеи, цифровые ТВ-приставки, экраны для систем безопасности, устройства сетевой коммуникации, полупроводники, холодильники, стиральные машины, мобильные телефоны и светодиодная осветительная техника. Основанная в 1988 году компания входит в пятерку ведущих мировых брендов цветных телевизоров и является лидером китайского рынка дисплеев. Он также входит в топ-3 мировых провайдеров платформ для Android TV. Больше информации см. на https://www.skyworth.net/global 

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1218104/SKYWORTH_S81_Pro_Key_Visual_TV.jpg  
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1218105/SKYWORTH_S81_Pro_Key_Visual_TV.jpg  
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1218112/RGBLogo.jpg

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: SKYWORTH: Кейвен Лай (Kaven Lai), тел.: +86 189 2873 5549, Email: laixiang@skyworth.com; Лидия Се (Lydia Xie), тел.: +86 185 2036 0310, Email: xielidi@skyworth.com; BCW для SKYWORTH: Вивьен Лау (Vivien Law), тел.: +852 2963 6715, Email: vivien.law@bcw-global.com; Кэти Лян (Cathy Leung), тел.: +852 2963 6782, Email: cathy.leung@bcw-global.com

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