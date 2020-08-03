BYD представил свой премиальный электромобиль Han EV на европейском рынке

ШТУТГАРТ (STUTTGART), Германия, 31 июля 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания BYD Auto Co., Ltd. (SEHK: 1211, SZSE: 002594), ведущий китайский производитель электромобилей, представил свой долгожданный седан премиум-класса - Han EV, - на выездной презентации в немецком Штутгарте.

Несмотря на тот факт, что китайские автобренды пока не очень хорошо знакомы немецким потребителям, Han EV сумел привлечь к себе всеобщее внимание эффектным внешним видом, заслужив восторженные отзывы за превосходный дизайн, исключительный комфорт и первоклассные эксплуатационные характеристики.

Han EV позволит европейским потребителям взглянуть на автомобили китайского производства под новым углом.

Это первая серийная модель, оснащенная новым "лезвийным аккумулятором" от BYD. Инновационная технология наглядно демонстрирует потенциал компании в сфере НИОКР, а также ее стремление оптимизировать стандарты безопасности в автомобильной индустрии. "Лезвийный аккумулятор" (Blade Battery) оснащен одиночными элементами, расположенными в определенном порядке и помещенными в батарейный блок. Подобная конструкция повышает эффективность использования площади на 50 процентов по сравнению с традиционными аккумуляторами. Версия Han EV с увеличенным пробегом способна преодолеть 605 км (376 миль) на одном заряде аккумулятора, что подтверждается сертификатом NEDC.

Полноприводная высокопроизводительная модель с интегрированной тормозной системой Bosch IPB, может похвалиться рекордно малым тормозным путем в 32,8 м при снижении скорости со 100 км/ч до нуля. Высокоэффективный карбидокремниевый модуль управления двигателем MOSFET обеспечивает разгон от 0 до 100 км/ч (62 миль в час) всего за 3,9 секунд. В ходе "лосиных" тестов Han EV продемонстрировал потрясающую маневренность и устойчивость на предельной скорости в 80 км/ч за счет электронной системы поддержания курсовой стабильности. Интеллектуальный флагманский электромобиль также оснащен смарт-системой содействия вождению DiPilot от BYD. Одним из важнейших компонентов этой системы - DiDAS, - соответствует уровню 2.5 стандарту автономного вождения SAE.

За 25 лет своего существования компания BYD сумела завоевать себе высокую репутацию в сфере НИОКР и международного сотрудничества, непрерывно оптимизируя свою деятельность в соответствии с ведущими международными стандартами электротранспорта. BYD располагает первоклассной цепочкой поставок, а в ее штате работают лучшие мировые специалисты в области автопрома. Элитная команда автомобильных конструкторов во главе с Вольфгангом Йозефом Эггером, Мануэлем Лопесом и Мишелем Домиником Яухом разработала дизайн-концепцию Dragon Face, подчеркивающую уникальную эстетику китайских авто.

Дебют Han EV от BYD на европейском рынке состоялся 13 мая этого года. Этот флагманский седан воплощает дух китайской культуры, демонстрируя технологическое мастерство производителя и сочетая традиционные элементы с современной эстетикой.

О компании BYD

BYD Company Ltd. входит в число крупнейших частных предприятий Китая. С момента своего учреждения в 1995 году компании удалось накопить обширный опыт в сфере разработки и производства заряжаемых аккумуляторов и продемонстрировать твердую позицию по вопросам экологически устойчивого развития, успешно расширив свое присутствие в сегменте возобновляемой энергетики. На сегодняшний день компания осуществляет свою деятельность в 50 странах и регионах мира. Реализация концепции Zero Emissions Energy Ecosystem, объединяющей генерацию доступной солнечной энергии, надежные энергоаккумуляторы и передовые технологии электротранспорта, обеспечили компании статус отраслевого лидера. BYD зарегистрирована на Гонконгской и Шэньчжэньской фондовых биржах. Больше информации о компании см. на www.byd.com.

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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Азиатско-Тихоокеанский регион: Ричард Ли (Richard Li), pr@byd.com, тел.: +86-755-8988-8888-69666; Европа: Пенни Пэн (Penny Peng), penny.peng@byd.com, тел.: +31-102070888; Северная Америка: Фрэнк Жирардо (Frank Girardot), frank.girardot@byd.com, тел.: +1-213-245-6503