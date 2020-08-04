Компания Shanghai Electric реализует пятый этап проекта дубайского солнечного парка

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 3 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric Group была выбрана саудовским EPC-подрядчиком ACWA Power для реализации пятого этапа проекта дубайского солнечного парка им. Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума совокупной мощностью 900 мВт. Соответствующее соглашение было подписано 28 июля в ходе онлайн-церемонии при участии главы правления Shanghai Electric Group Чжэна Цзяньхуа (Zheng Jianhua) и президента ACWA Power Мухаммеа Абунайяна (Muhammed Abunayyan).

Солнечный парк станет крупнейшей СЭС на всем Ближнем Востоке. После ввода в эксплуатацию общая мощность объекта, предполагающего использование как классического оборудования, так и систем комбинированного типа, составит около 5 гВт.

Ранее компании-партнеры уже сотрудничали в ходе реализации четвертого этапа проекта солнечного марка - электростанции смешанного типа (CSP) 700 мВт и СЭС мощностью 250 мВт. Shanghai Electric Group ассистировала ACWA Power в ходе тендера на осуществление последнего этапа данного проекта и помогла саудовскому подрядчику успешно победить в конкурсной борьбе.

В последние годы международная отрасль солнечной энергетики переживает период бурного подъема. Новый совместный проект позволяет Shanghai Electric Group укрепить свои позиции в инновационном энергетическом секторе Ближнего Востока и обеспечивает плацдарм для расширения собственного присутствия за рубежом.

"ACWA Power и Shanghai Electric являются признанными игроками мировой энергетической отрасли. Подписание подрядного соглашения на строительство станции мощностью 900 мВт - очередная веха на пути нашего плодотворного сотрудничества. Я надеюсь, что будущая станция задаст новый стандарт не только в региональном, но и в международном масштабе", - отметил г-н Чжэн в ходе церемонии.

Абунайян, в свою очередь, подчеркнул, что с момента начала двустороннего сотрудничества в 2008 году ACWA Power и Shanghai Electric Group удалось достичь множества важных прорывов, продемонстрировав всему миру, что китайская компания является надежным и проверенным партнером. "На фоне стремительного прогресса в реализации совместного проекта подписание договора оказания ЕРС-услуг между ACWA Power и Shanghai Electric знаменует важную веху в истории партнерства между нашими компаниями", - заявил г-н Абунайян. Он также добавил, что в рамках нового проекта группа будет использовать еще больше инновационных технологий, приносящих региону поистине беспрецедентные преимущества.

Солнечный парк им. Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума станет ключевым элементом реализации дубайской стратегии "Чистая энергия-2050", направленной на увеличение доли экологически чистых энергоресурсов в общей структуре энергопотребления эмирата до 75 процентов к 2050 году. Благодаря модели частно-государственного партнерства и значительному масштабу реализуемых начинаний, этот проект задает высокую планку для всего мира.