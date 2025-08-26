Жителя Забайкалья осудили за контрабанду драгметалла на сумму 425 млн рублей

Мужчина, действуя в составе организованной группы, перевозил золото и серебро по России для дальнейшего незаконного вывоза за границу

ЧИТА, 26 августа. /ТАСС/. Забайкальский районный суд вынес приговор местному жителю за контрабанду драгоценных металлов на сумму свыше 425 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В Забайкальском крае вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде драгоценных металлов стоимостью свыше 425 млн рублей. <…> Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 5 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом 1 млн рублей с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2022 году мужчина, действуя в составе организованной группы, перевозил золото и серебро по территории России для дальнейшего незаконного вывоза за границу. При этом расследование уголовного дела в отношении других участников преступного сообщества продолжается.