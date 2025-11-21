Служивший в ПВО Украины житель Бердянска осужден на 12 лет за шпионаж

Наказание мужчина будет отбывать в колонии строгого режима

МЕЛИТОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Житель Бердянска, проходивший срочную военную службу в войсках ПВО Вооруженных сил Украины, приговорен к 12 годам лишения свободы за передачу ВСУ данных о местоположении сил ПВО России в городе. Об этом сообщила пресс-служба Запорожского областного суда.

Установлено, что, будучи противником проведения специальной военной операции, он в феврале 2023 года решил передавать украинской стороне данные о местоположении подразделений армии России для нанесения по ним в дальнейшем ракетно-бомбового удара. Для этого он выслал в чат-бот проукраинского канала, созданного специально для жителей Бердянска, данные, а также фото- и видеометарилы с привязкой к узнаваемой местности. Каждый раз после отправки ему приходило сообщение "спасибо за данную информацию".

"Поскольку с 1994 по 1996 год гражданин проходил срочную военную службу в Вооруженных силах Украины в войсках ПВО, он понимал, что его действия направлены против безопасности Российской Федерации. Преступная деятельность была предотвращена сотрудниками УФСБ России по Запорожской области. Действия мужчины квалифицированы как передача противнику и собирание в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ, то есть шпионаж. Запорожский областной суд признал гражданина виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении суда.

