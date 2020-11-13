Четвертое уголовное дело возбудили в отношении экс-мэра Пятигорска Андрея Травнева

ПЯТИГОРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Новое, четвертое, уголовное дело о превышении должностных полномочий возбуждено в отношении бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Следственной частью ГУ МВД России по СКФО по материалам 3 Оперативно-разыскной части Главного управления, Управления ФСБ России по Ставропольскому краю и при координации Главного управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах возбуждено еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы города Пятигорска за превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что чиновник подписал в декабре 2013 года незаконное постановление администрации города о разрешении строительства автосалона в пределах второй зоны горно-санитарной охраны, на которой запрещено размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха. "В результате противоправной деятельности нанесен вред окружающей среде и лечебно-оздоровительной местности города-курорта, а также существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства", - отмечается в пресс-релизе.

В апреле следственной частью ГУ МВД России по СКФО в отношении Травнева было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По данным ведомства, чиновник подписал постановление администрации Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на предоставленном ей земельном участке. Он также был расположен в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны. В середине июня и в сентябре в отношении Травнева за махинации с землей было возбуждено еще два уголовных дела по той же статье.

Травнев трижды избирался главой Пятигорска, он был мэром в течение 11 лет. В январе 2018 года Травнев занял пост представителя губернатора Ставропольского края в Кавказских Минеральных Водах. 17 апреля 2020 года его вновь назначили исполняющим обязанности главы Пятигорска, однако спустя шесть дней он написал заявление об отставке в связи с ухудшением состояния здоровья. На его место был назначен заместитель министра дорожного хозяйства Ставрополья Дмитрий Ворошилов.