Депутата Нижегородской области арестовали по подозрению в пособничестве при мошенничестве

ТАСС, 14 ноября. Депутат и заместитель председателя Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, подозреваемый в пособничестве при мошенничестве, арестован до 8 января. Об этом журналистам сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Депутат и заместитель председателя Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области арестован. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 8 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, осенью 2017 года подозреваемый выступил в качестве продавца в сделке с ООО "Балахнинская коммунальная компания". Предметом договора стали тепловые сети и сети горячего водоснабжения в городе. При этом, как считают в следственном управлении СК РФ по региону, стоимость указанного недвижимого имущества была существенно завышена. В результате сделки компании причинен имущественный вред в общем размере, превышающем 23,5 млн рублей.