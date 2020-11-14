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Депутата Нижегородской области арестовали по подозрению в пособничестве при мошенничестве

Сумма имущественного вреда составила более 23,5 млн рублей

ТАСС, 14 ноября. Депутат и заместитель председателя Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области, подозреваемый в пособничестве при мошенничестве, арестован до 8 января. Об этом журналистам сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

"Депутат и заместитель председателя Совета депутатов Балахнинского муниципального округа Нижегородской области арестован. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 8 января 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, осенью 2017 года подозреваемый выступил в качестве продавца в сделке с ООО "Балахнинская коммунальная компания". Предметом договора стали тепловые сети и сети горячего водоснабжения в городе. При этом, как считают в следственном управлении СК РФ по региону, стоимость указанного недвижимого имущества была существенно завышена. В результате сделки компании причинен имущественный вред в общем размере, превышающем 23,5 млн рублей.

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РоссияНижегородская область
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