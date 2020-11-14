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Более 7 тыс. жителей Берлина эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

Снаряд весом 250 кг обнаружили во время строительных работ в берлинском районе Кройцберг

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 7,5 тыс. жителей Берлина были вынуждены в субботу покинуть свои дома после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила полиция германской столицы.

Снаряд весом 250 кг нашли во время строительных работ в берлинском районе Кройцберг. Специалисты намерены обезвредить бомбу в течение дня. Эвакуация началась в 08:00 (10:00 мск). Тем, кто не смог отправиться к родственникам или знакомым, предоставили временный приют.

Из-за операции по обезвреживанию снаряда в городе пришлось ограничить движение общественного транспорта, в том числе автобусов и метро.

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