Более 7 тыс. жителей Берлина эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

БЕРЛИН, 14 ноября. /ТАСС/. Порядка 7,5 тыс. жителей Берлина были вынуждены в субботу покинуть свои дома после обнаружения бомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщила полиция германской столицы.

Снаряд весом 250 кг нашли во время строительных работ в берлинском районе Кройцберг. Специалисты намерены обезвредить бомбу в течение дня. Эвакуация началась в 08:00 (10:00 мск). Тем, кто не смог отправиться к родственникам или знакомым, предоставили временный приют.

Из-за операции по обезвреживанию снаряда в городе пришлось ограничить движение общественного транспорта, в том числе автобусов и метро.