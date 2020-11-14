Открытое горение в жилом доме в Красноармейске ликвидировали

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в двухэтажном жилом доме в Красноармейске. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 23:34 объявлена ликвидация открытого горения", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в доме в Заречном тупике поступила в 20:04 мск. На момент прибытия пожарных горели крыша и чердак двухэтажного жилого дома на площади 600 кв. м, позже она выросла до 1,3 тыс. кв. м. Локализовать распространение огня удалось спустя почти три часа - в 22:52 мск. Из дома эвакуированы 80 человек, в том числе 18 детей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить их временным жильем.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, дом кирпичный, его общая площадь составляет около 3 500 кв. м.