Четыре человека, в том числе ребенок, погибли в пожаре в Челябинской области

ТАСС, 15 ноября. Четыре человека, включая ребенка, погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Пласта Челябинской области, сообщила в воскресенье пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"В 06:05 (04:05 мск) от диспетчера 7-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Челябинской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме города Пласта (Челябинская область). На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходило активное горение кровли и надворных построек. Дом 10х12 м, деревянный, обложен кирпичом, одноэтажный, кровля шиферная по деревянной обрешетке, электрифицирован. Предварительная площадь пожара составила 150 м2", - говорится в сообщении.

В ходе тушения пожара пожара обнаружили четверых пострадавших: двое мужчин, женщина и ребенок. Через некоторое время сотрудники скорой помощи констатировали смерть всех четверых. По предварительной информации семья, проживавшая в доме, состояла на учете как неблагополучная.

"Прибывшие на место силы и средства незамедлительно приступили к тушению пожара и проведению аварийно-спасательных работ. Ближайший источник водоснабжения, пожарный гидрант, находился на расстоянии 20 м. К тушению приступили четыре ствола "Б", сотрудники двух звеньев газодымозащитной службы, включившись в аппараты, начали работать внутри здания", - рассказали в ведомстве.

В 06:44 (04:44 мск) была объявлена ликвидация открытого горения, пожарные продолжают проливку и разборку конструкций. Для установления причин и обстоятельств возникновения пожара на место следуют специалисты Испытательной пожарной лаборатории и оперативной группы Главного управления МЧС России по Челябинской области. Работает оперативная группа 7-го пожарно-спасательного отряда, в составе которой также находится психолог.

Предварительной причиной пожара называется короткое замыкание электропроводки в надворных постройках.