Один человек погиб и один пострадал при столкновении поезда с автомобилем в Приамурье

ТАСС, 15 ноября. Один человек погиб и один пострадал после столкновения поезда с автомобилем на переезде станции Возжаевка в Амурской области, сообщила в воскресенье пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД).

"Водитель автомобиля, грубо нарушив правила дорожного движения, при запрещающем сигнале светофора выехал на путь перед приближающимся пассажирским поездом №325 сообщением Хабаровск - Нерюнгри. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Погиб пассажир автомобиля, водитель травмирован", - говорится в сообщении.

Среди пассажиров поезда и работников РЖД пострадавших нет. Поезд после осмотра отправился по маршруту, задержка составила 20 минут. Путевая инфраструктура не повреждена.

Как уточнили в ЗабЖД, звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда работали исправно.