В Красноярском крае водитель, скрываясь от наряда ГИБДД, врезался в автомобиль Росгвардии

КРАСНОЯРСК, 15 ноября. /ТАСС/. Водитель в городе Ужуре Красноярского края, скрываясь от наряда ГИБДД, врезался в автомобиль Росгвардии. В результате ДТП сотрудники Росгвардии получили травмы, сообщили журналистам в региональном главке МВД.

"Экипаж ДПС ГИБДД ОМВД России по Ужурскому району сообщил в дежурную часть, что он на служебном автомобиле преследует автомобиль ВАЗ-2106, водитель которого предположительно находится в состоянии алкогольного опьянения. Водитель, пытавшийся скрыться, увидев впереди идущий автомобиль со спецсигналами наряда УВО (управления вневедомственной охраны), совершил столкновение, в результате которого произошло опрокидывание патрульного автомобиля. В результате ДТП сотрудники УВО и водитель, который пытался скрыться, получили телесные повреждения", - рассказали в ведомстве, уточнив, что до этого экипаж сотрудников Росгвардии был привлечен для помощи в задержании водителя.

Как уточнили ТАСС в полиции, пострадало двое сотрудников Росгвардии и сам водитель. Все они получили незначительные травмы. Сотрудники Росгвардии продолжают службу. В отношении водителя составлены административные материалы за неповиновения сотрудникам полиции. Он отправлен на медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.