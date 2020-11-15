В Кирове возбудили дело на водителя фуры, который насмерть сбил подростка и скрылся

КИРОВ, 15 ноября. /ТАСС/. Следственные органы Кировской области возбудили уголовное дело в отношении водителя фуры, который насмерть сбил подростка в Слободском районе и скрылся с места происшествия. Водитель задержан, сообщила в воскресенье пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"По факту смерти подростка в результате ДТП, произошедшего в Слободском районе, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Местонахождение водителя, совершившего ДТП, в кратчайшие сроки было установлено. Мужчина был задержан. В ходе допроса он признал вину", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, ДТП произошло 14 ноября в городе Слободском на улице Грина. 43-летний водитель фуры Mercedez-Benz сбил переходившего проезжую часть 17-летнего подростка, который погиб на месте. Водитель большегруза с места происшествия скрылся.