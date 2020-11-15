Пожар в жилом доме в Красноармейске полностью потушили

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковном Красноармейске удалось полностью ликвидировать только спустя 16 часов. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 12:07 [объявлена] ликвидация последствий пожара в Красноармейске", - сказали в пресс-службе.