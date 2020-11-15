Пожар в жилом доме в Красноармейске полностью потушили

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Пожар в двухэтажном жилом доме в подмосковном Красноармейске удалось полностью ликвидировать только спустя 16 часов. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.
"В 12:07 [объявлена] ликвидация последствий пожара в Красноармейске", - сказали в пресс-службе.
Пожар в двухэтажном жилом доме в Заречном тупике начался в 20:04 мск в субботу, загорелись крыша и чердак. Позже огонь перекинулся на второй этаж здания, но благодаря действиям пожарных удалось сохранить все жилые помещения, за исключением одной квартиры. Площадь пожара составила 1,3 тыс. кв. м. Из дома были эвакуированы 82 человек. Все они размещены в пункте временного размещения. Сведений о жертвах и пострадавших не поступало. Дом кирпичный, его общая площадь составляет около 3,5 тыс. кв. м.