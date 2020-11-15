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В Петербурге на складе с иконами произошел пожар

Пострадавших нет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Возгорание произошло на складе с иконами в Ионанновском женском монастыре в Санкт-Петербурге, в результате ЧП никто не пострадал, сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Набережная реки Карповки, д. 45, Свято-Иоановский женский монастырь. Горит склад на территории монастыря. Здание четырехэтажное, размером 80 на 50 м, на складе, который является частью комплекса собора для хранения икон и книг, обгорела обстановка на площади 1,5 кв. м", - сказала представитель ведомства.

Она добавила, что в настоящее время горение ликвидировано, в результате инцидента никто не пострадал.

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