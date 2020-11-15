Многоэтажный дом на Ставрополье обследуют комплексом "Струна" после пожара

СТАВРОПОЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Специалисты обследуют многоэтажный дом в Ставрополе диагностическим комплексом "Струна", чтобы определить дальнейшую пригодность здания для проживания. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в краевом ГУ МЧС.

"В данный момент [в доме] работает диагностический комплекс "Струна" в целях исследования целостности стен и опор здания", - говорится в сообщении.

Двое пострадавших в пожаре госпитализированы с термическими ожогами. "Им оказывается необходимая медпомощь. Проведена эвакуация жильцов дома. На месте продолжают работу пожарные, там находятся представители администрации города", - написал на своей странице в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

Эвакуированных временно размещают в местной школе. "Всех будем размещать в пункте временного размещения в 11-й школе, чтобы люди не мерзли. Автобусы прямо сейчас отвозят желающих в школу, идет работа по восстановлению ресурсоснабжения дома", - сообщил на своей странице в Instagram глава города Иван Ульянченко.

Возгорание произошло в воскресенье днем в шестиэтажном одноподъездном доме на окраине города. В результате пожара повреждены две квартиры на первом этаже, пострадали три человека, эвакуированы 200 человек. Здание не газифицировано, однако, по данным источника ТАСС, причиной возгорания мог стать взрыв газа в баллоне в одной из квартир. В ликвидации пожара и его последствий задействовано 55 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС - 25 человек и семь единиц техники.