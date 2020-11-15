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Полицейские помогли освободить ребенка, которого мать забыла в машине в Москве

Инцидент произошел на улице Маршала Савицкого

МОСКВА, 15 ноября./ТАСС/. Сотрудники полиции помогли освободить из машины ребенка, которого забыла там его мать. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступила информация о том, что по адресу: улица Маршала Савицкого, дом 4, находится девочка, которая заперта в машине. По прибытии полицейских информация подтвердилась. На место были вызваны работники МЧС, они деблокировали малыша из автомобиля", - сказали в полиции.

Там добавили, что вскоре на место происшествия прибыла мать ребенка. Как выяснилось, она по невнимательности оставила дочь в машине. "Сейчас девочка находится с матерью, ей ничего не угрожает. По факту произошедшего начата проверка", - сказали в пресс-службе.

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