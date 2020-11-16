В полиции подтвердили задержание Яндиева в качестве подозреваемого по делу о драке

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Столичная полиция подтвердила задержание бойца UFC Адама Яндиева в качестве подозреваемого по делу о драке в спорткомплексе "Лужники", в которой пострадал боец Сергей Харитонов.

"Один из участников конфликта во дворце спорта "Лужники" задержан в порядке статьи 91 УПК РФ", - сказали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что участник Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адам Яндиев, задержанный на 48 часов после драки с бойцом смешанного стиля Сергеем Харитоновым в столичном спорткомплексе "Лужниках", отказался признать вину.

В отношении Яндиева было возбуждено два уголовных дела по ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). Он, считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо в "Лужниках". В результате нападения у Харитонова была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа и другие травмы. У Абдо врачи определили перелом носа, ссадину лица, ушибленную рану нижней губы и нижней челюсти.