СК возбудил уголовное дело по факту смерти пяти пациентов в московской клинике

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после смерти пяти пациентов по вине врачей в частной клинике в Москве. Об этом журналистам сообщила в понедельник представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - сказала она.

По данным СК, частная медицинская клиника на Мичуринском проспекте оказывала медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности, что привело к смерти пяти пациентов, еще одной женщине причинен вред здоровью средней степени тяжести. "При этом следствием установлено, что у организации не имелось лицензий на виды оказываемых троим пациентам медицинских услуг", - сказала Иванова.

По ее словам, в ближайшее время в рамках уголовного дела будут допрошены руководство и сотрудники клиники.

Ранее Арбитражный суд лишил лицензии ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии", по которой свою деятельность осуществляла Первая университетская клиника. В суд обратился территориальный орган Росздравнадзора после смерти пяти человек.