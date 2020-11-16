МВД возбудило дело на организаторов наркосиндиката "Химпром" о легализации 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Полицейские возбудили дело о легализации денежных средств в отношении организаторов международного наркосиндиката "Химпром". Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, легализован доход в сумме более 2,4 миллиарда рублей.

"Следственным департаментом МВД России по материалам Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России в отношении организаторов международного наркосиндиката возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)", - сказала она.

"Следователями Следственного департамента МВД России совместно с оперативными сотрудниками ГУНК МВД России и представителями Росфинмониторинга выявлено более 1000 оформленных на третьих лиц электронных кошельков, которые использовались в криминальной схеме. Фигуранты последовательно переводили между ними добытые преступным путем денежные средства, чтобы затруднить отслеживание их происхождения. Таким образом был легализован доход от противоправной деятельности в сумме более 2,4 миллиарда рублей", - сказала Волк.

Она отметила, что один из руководителей структурного подразделения преступного сообщества, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, осужден на 10 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении остальных руководителей и 19 активных участников наркосиндиката по 25 эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений рассматривается в Московском областном суде. Еще двое организаторов сообщества объявлены в международный розыск, один из них был задержан в Польше.

Противоправная деятельность наркосиндиката "Химпром" разоблачена и пресечена в 2017 году. Расследованы и переданы в суд уголовные дела по статьям 210 (организация преступного сообщества или участие в нем), 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств) и 327 ("Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков") УК РФ. В ходе расследования изъято более 9,5 тонн синтетических наркотиков и прекурсоров, а также лабораторное оборудование.