Власти призвали население Гондураса готовиться к худшему из-за приближения урагана "Йота"

МЕХИКО, 16 ноября. /ТАСС/. Жители Гондураса должны покинуть потенциально уязвимые районы в связи с приближением урагана пятой категории "Йота" и готовиться к тому, что последствия удара стихии будут очень тяжелыми. Об этом заявил в понедельник глава республиканской постоянной комиссии по чрезвычайным ситуациям Макс Гонсалес.

"Нам нужно быть готовыми к худшему возможному сценарию развития ситуации, - цитирует его на своем сайте газета La Tribuna. - В связи с этим мы просим, чтобы эвакуация продолжалась, а население принимало бы в ней участие". Из-за приближения урагана правительство Гондураса решило приостановить работу 17 и 18 ноября. В республике и соседнем Сальвадоре ранее был объявлен максимальный - "красный" - уровень тревоги.

"Йота" стал первым в текущем году ураганом, который достиг максимальной категории по шкале Саффира - Симпсона. Он находится в 130 км от побережья Никарагуа и движется на запад со скоростью 14,76 км/ч. Максимальная скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 72,2 м/с. Ожидается, что циклон ударит по Никарагуа в ночь на вторник по местному времени (утро вторника мск).

В начале ноября на страны Центральной Америки обрушился ураган "Эта", жертвами которого стали порядка 200 человек. Последствия циклона, в том числе наводнения и оползни, затронули порядка 2,5 млн человек.