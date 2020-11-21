{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два автомобиля загорелись после столкновения на дороге между Севастополем и Ялтой

В результате ДТП погиб один человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло на дороге Севастополь - Ялта. Как сообщили в субботу журналистам в пресс-службе управления МВД России по Республике Крым, в результате столкновения автомобили загорелись, погиб один из водителей.

"21 ноября около 10:00 на 17-м км дороги Севастополь - Ялта произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2106, двигаясь со стороны Севастополя в сторону Ялты, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi. В результате ДТП произошло возгорание обоих автомобилей. Водитель ВАЗ-2106 погиб, водитель Audi доставлен в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка, добавили в пресс-службе ведомства.

Теги
РоссияКрымСевастополь
Полиция открыла огонь по протестующим на северо-востоке Индии
Погиб один человек
Читать полностью