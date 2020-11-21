В Нур-Султане произошел взрыв газового баллона в кафе

НУР-СУЛТАН, 21 ноября. /ТАСС/. Один человек погиб, 33 пострадали и доставлены в больницу в результате взрыва в кафе в субботу в столице Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба городского департамента по ЧС.

"21 ноября в 12:25 (09:25 мск) на пульт дежурно-диспетчерской службы департамента по ЧС города Нур-Султана поступило сообщение о взрыве газового баллона в коттедже, переоборудованном под кафе, в микрорайоне Шубары. По прибытии пожарных расчетов установлено, что внутри помещения находился один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении", - говорится в сообщении.