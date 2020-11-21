СМИ: в Колумбии четыре человека погибли в ДТП с участием автобуса

БОГОТА, 21 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 17 получили ранения в результате ДТП с участием автобуса, которое произошло на востоке Колумбии. Об этом в субботу сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в субботу утром в муниципалитете Ла-Эсперанса (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство вылетело с дороги в пропасть. В результате ДТП четыре человека погибли на месте, еще 17 получили травмы различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшую больницу.

Власти начали расследование инцидента.