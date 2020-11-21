Задержанного за похищение первоклассника под Владимиром подозревают в сексуальном насилии

ВЛАДИМИР, 21 ноября. /ТАСС/. Уголовные дела о похищении ребенка и сексуальном насилии возбуждены в отношении мужчины, в доме которого нашли пропавшего в конце сентября во Владимирской области первоклассника. Об этом в субботу сообщается на сайте Камешковского районного суда.

"21 ноября 2020 года Камешковский районный суд Владимирской области удовлетворил постановление следователя <…> о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 26-летнего жителя Камешковского района Владимирской области К., подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "д" ч. 2 ст. 126 ("Похищение несовершеннолетнего"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего несовершеннолетнего возраста").

Подозреваемый помещен под стражу на два месяца.

28 сентября в полицию Камешковского района поступило сообщение о том, что в поселке Горки не вернулся домой семилетний мальчик. После уроков он добрался до поселка школьным автобусом, вышел из него, но до дома не дошел. Ранее мальчик из дома не уходил. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего"). В октябре Министерство внутренних дел РФ объявило о назначении вознаграждения в сумме 1 млн рублей за помощь в розыске.

19 ноября сотрудники полиции задержали психически нездорового мужчину, который, по версии следствия, похитил мальчика и удерживал ребенка в своем доме в деревне Макарихе примерно в 20 км от поселка Горки.