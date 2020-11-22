Автобус Владикавказ - Москва сгорел на трассе "Дон" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Пассажирский автобус Neoplan, следовавший из Владикавказа в Москву, сгорел на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области, в результате возгорания никто не пострадал.

"В 05:20 мск в Ростовской области, Октябрьский район, 1025-й километр трассы М-4 "Дон", произошло возгорание в пути следования автобуса Neoplan, следовавшего по маршруту Владикавказ - Москва. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в момент возгорания в автобусе находились два водителя и три пассажира. Пассажиров доставили на пост ГИБДД для дальнейшей отправки попутным автобусом.

В тушении пожара были задействованы девять человек и три единицы техники. Площадь возгорания составила 20 кв. м.