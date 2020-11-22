Полиция Петербурга разыскивает группу людей, устроивших драку в центре города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают людей, устроивших в воскресенье вечером групповую драку на Казанской улице в Центральном районе Санкт-Петербурга. Злоумышленники скрылись с места происшествия, сообщили ТАСС в воскресенье в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"22 ноября в полицию Центрального района от очевидцев поступило сообщение о групповой драке у дома №22 на Казанской улице. Со слов звонившего, пятеро неизвестных избивали одного. Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, но, завидев полицейских злоумышленники скрылись на автомобиле Hyundai Solaris, - сказали в ведомстве. - Приняты меры к розыску и задержанию злоумышленников.

Отмечается, что в связи с инцидентом проводится проверка, направленная на установление всех деталей произошедшего.

О состоянии пострадавшего

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пострадавший в конфликте получил ранения головы и травму живота, его госпитализировали.

"Пострадавшего повезли в больницу с простреленной щекой и травмой живота. Стреляли из травматического оружия", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленники, которые могли нанести травму пострадавшему, сами вернулись на место ЧП, сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.

В новость внесены изменения (23:26 мск) - добавлены подробности после третьего абзаца.