Пожарные проверяют информацию о возгорании на станции метро "Тверская" в Москве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Пожарные проверяют сообщение о возгорании на платформе "Тверская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Об этом ТАСС в понедельник сказал источник в экстренных службах.

"Поступила информация о возгорании на платформе метро "Тверская". По предварительным данным, из-за этого произошел сбой в движении на центральной части зеленой ветки", - сказал он.

Уточняется, что движение поездов приостановлено между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая". Информация о пострадавших не поступала. По словам очевидцев, в метро чувствуется слабый запах гари и наблюдается легкое задымление.

В новость были внесены изменения (14:40 мск) - добавлены подробности по тексту.