Движение поездов на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 введено в график

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Движение электропоездов на Рижском направлении и втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) введено в график после сбоя по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график пригородные поезда на Рижском направлении МЖД и МЦД-2. В настоящее время в пути задерживаются несколько электричек дальних маршрутов, диспетчеры принимают меры по сокращению опоздания", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в понедельник Центральная пригородная пассажирская компания сообщила на своей официальной странице в Twitter, что на МЦД-2 и Рижском направлении по техническим причинам затруднено движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево". Пассажирам было рекомендовано пользоваться станцией метро "Тушинская". Причиной остановки движения электропоездов на Рижском направлении и МЦД-2 на несколько часов стала неисправность пути.