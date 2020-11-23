{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение поездов на Рижском направлении МЖД и МЦД-2 введено в график

Причиной остановки движения на несколько часов стала неисправность пути

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Движение электропоездов на Рижском направлении и втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) введено в график после сбоя по техническим причинам. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники ввели в график пригородные поезда на Рижском направлении МЖД и МЦД-2. В настоящее время в пути задерживаются несколько электричек дальних маршрутов, диспетчеры принимают меры по сокращению опоздания", - сообщили в пресс-службе.

Ранее в понедельник Центральная пригородная пассажирская компания сообщила на своей официальной странице в Twitter, что на МЦД-2 и Рижском направлении по техническим причинам затруднено движение между станциями "Тушинская" и "Стрешнево". Пассажирам было рекомендовано пользоваться станцией метро "Тушинская". Причиной остановки движения электропоездов на Рижском направлении и МЦД-2 на несколько часов стала неисправность пути.

Теги
Россия
В Москве задержали директора департамента ГУУ по подозрению в получении крупной взятки
По данным МВД, ему передали 3,6 млн рублей
Читать полностью