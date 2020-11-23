ФСБ просит продлить арест обвиняемому в госизмене ученому Луканину еще на 2 месяца

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. ФСБ просит Лефортовский суд Москвы продлить до 29 января арест томскому ученому Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене в пользу одной из азиатских стран. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Поступило ходатайство следствия о продлении ареста Луканину на 2 месяца, до 29 января", - сказала пресс-секретарь суда. По ее словам, дата судебного заседания пока не назначена.

В начале октября стало известно, что суд в Томске арестовал Луканина, которого задержали в рамках уголовного дела о госизмене. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что Луканин был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, "связанных с альтернативными источниками питания". Подробностей собеседник агентства не назвал, сославшись на гриф "совершенно секретно" в материалах уголовного дела. Позднее Луканина доставили в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Согласно данным из открытых источников, 64-летний Луканин ранее был трудоустроен в Томском политехническом университете, а затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой ученых разрабатывал высоковольтные источники питания, а после выхода на пенсию был приглашен на работу в Шэньянский университет в Китае.