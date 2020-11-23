В СИЗО "Матросская Тишина" предотвращена попытка нападения на сотрудников

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Сотрудники СИЗО "Матросская Тишина" предотвратили попытку нападения на них заключенных под стражу при проведении планового обыска в камере. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе управления ФСИН по Москве.

"21 ноября подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в одной из камер режимного корпуса СИЗО-1, совершили попытку нападения на сотрудников следственного изолятора, препятствуя проведению планового обыска. Сотрудники учреждения предотвратили попытку нападения", - отметил представитель ФСИН. По его словам, подозреваемые и обвиняемые, а также сотрудники изолятора были осмотрены медиками, никто из них в медицинской помощи не нуждается.

Сейчас по данному факту проводится проверка, ее материалы будут переданы в следственные органы.

Как стало известно ТАСС, нападавших было четверо.