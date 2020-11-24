Патрушев заявил о предотвращении в Крыму четырех терактов в 2020 году

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Четыре теракта предотвращено в Крыму с начала текущего года, сообщил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Слаженная работа спецслужб и правоохранительных органов позволила [в 2020 году] предотвратить восемь преступлений террористического характера, включая четыре террористических акта", - сказал секретарь Совбеза во вторник на совещании в режиме видеоконференции по вопросам национальной безопасности на территории Крымского полуострова.

Патрушев отметил также, что по всем выявленным нарушениям антитеррористической защищенности гостиниц и здравниц на полуострове "приняты соответствующие меры прокурорского реагирования".

Секретарь СБ РФ коснулся также других вопросов безопасности в Крыму. По его словам, принятые меры позволили в период прошедшего курортного сезона не допустить осложнения в регионе криминогенной обстановки, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По данным Патрушева, в текущем году в Крыму были спасены от утопления 59 человек, на 23% сократилось число пожаров, почти на 13% - количество ДТП и погибших в них, почти на треть - число пострадавших в авариях детей, а "усиление контроля за качеством и безопасностью продуктов питания и питьевой воды позволило не допустить массовых пищевых отправлений".

"При подготовке к курортному сезону 2021 года необходимо учесть опыт, полученный в этом году", - поставил задачу секретарь Совбеза.