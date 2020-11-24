СК добился возмещения ущерба по делам о невыплате зарплаты на 2,5 млрд руб. за 9 месяцев

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Следователи СК за 9 месяцев года добились возмещения ущерба по уголовным делам о невыплате зарплаты на 2,5 млрд рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства по итогам совещания. Глава СК РФ Александр Бастрыкин на оперативном совещании отметил, что по данным Роструда, в этом году наблюдается увеличение задолженности по выплатам, что особенно тревожно в период пандемии коронавируса. Зарплату не получили более 182 тыс. работников в двух тысячах организаций.

"За 9 месяцев этого года следователями Следственного комитета РФ по таким фактам возбуждены 1398 уголовных дел, по которым признаны потерпевшими более 20 тыс. граждан, - сообщили в СК. - На стадии следствия возмещен ущерб на сумму 2,5 миллиарда рублей. Кроме того, в целях обеспечения возмещения задолженности арестовано имущество обвиняемых стоимостью более 1 миллиарда 300 миллионов рублей".

Бастрыкин отметил, что, учитывая сложную экономическую ситуацию, следователи ориентированы не на осуждение предпринимателей, а на обеспечение возмещения ущерба. В связи с полной выплатой задолженности прекращено более 450 уголовных дел данной категории, а из 607 переданных в суд дел почти половина направлена с ходатайствами о прекращении уголовного преследования и назначении обвиняемым судебного штрафа.

Глава СК указал подчиненным на необходимость дальнейшего проведения личных приемов граждан, которые жалуются на невыплату зарплаты. Также Бастрыкин поручил продолжить работу с предпринимателями и представителями органов исполнительной власти. "Отдельно он поручил центральному аппарату ведомства проанализировать опыт работы следственных органов по расследованию уголовных дел о невыплате заработной платы и разработать методические рекомендации", - добавили в СК.