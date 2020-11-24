Семь человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Калужской области

ТАСС, 24 ноября. Семь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Дзержинском районе Калужской области. Об этом во вторник сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали семь человек, все они доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области, семеро пострадавших были госпитализированы в Калужскую областную клиническую больницу. Тяжесть полученных травм уточняется.

ДТП произошло 24 ноября около 17:20 мск. На автодороге Калуга - Медынь столкнулись пассажирский автобус и грузовик. По факту ДТП прокуратура Калужской области организовала проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.