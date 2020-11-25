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Троих участников организации "Свидетели Иеговы" на Камчатке приговорили к условному сроку

Пропаганда деятельности запрещенной в России организации проводилась в Елизове

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Трое участников организации "Свидетели Иеговы" на Камчатке приговорены к двум годам условного заключения каждый за участие в этой организации, которая запрещена на территории РФ, сообщает пресс-служба краевого суда.

"Вина осужденных доказана приведенными в приговоре доказательствами, обвиняемые приговорены к двум годам условного заключения", - говорится в сообщении.

Материалами дела установлены факты извещения ими иных лиц о датах и месте проведения собраний, а также посещения других людей с целью проведения религиозных бесед, совместного с ними просмотра видеопроповедей, хранения видеоматериалов, религиозной литературы, брошюр и буклетов, в том числе экстремистского содержания, используемых в дальнейшем для пропаганды деятельности "Свидетелей Иеговы" в городе Елизове.

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