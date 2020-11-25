В Иркутской области произошел пожар в школе

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Пожар в деревянном здании единственной в поселке школы на площади 700 кв. м тушат в поселке Большое Голоустное под Иркутском. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Сигнал автоматической пожарной сигнализации здания средней школы поселка Большое Голоустное поступил в пожарную охрану в 07:29 (02:29 мск) сегодня, 25 ноября. В настоящее время продолжается тушение пожара на площади 600 кв. м, произошло частичное обрушение кровли. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным региональной прокуратуры, площадь пожара увеличилась до 700 кв. м

На месте происшествия работают дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства пожара.

Прокуратура начала проверку на предмет исполнения требований пожарной безопасности, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Прокуратура Иркутского района организовала проверку исполнения требований пожарной безопасности. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Поселок Большое Голоустное находится в 120 км от Иркутска на берегу озера Байкал. В поселке живут около 600 человек.

В новость были внесены изменения (05:54 мск) - добавлена информация о проверке прокуратуры