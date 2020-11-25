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Пожар в сельской школе в Иркутской области локализовали

Частично обрушилась кровля здания

ИРКУТСК, 25 ноября. /ТАСС/. Пожар в школе поселка Большое Голоустное под Иркутском локализовали на площади 700 кв. м, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

"Пожар локализован на площади 700 кв. м. К тушению привлечены четыре автоцистерны, приспособленная техника, пожарно-насосная станция и рукавный автомобиль", - говорится в сообщении.

Произошло частичное обрушение кровли.

Пожар в деревянном одноэтажном здании школы, которая является единственной в поселке, начался утром в среду. В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация. В результате происшествия никто не пострадал. Причина пожара выясняется.

Большое Голоустное находится в 120 км от Иркутска на берегу озера Байкал. В поселке живут около 600 человек.

Теги
РоссияИркутская область
Открытое горение ликвидировали на месте крупного пожара в сельской школе под Иркутском
Пострадавших нет
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