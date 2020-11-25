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СМИ: более 100 черных дельфинов и афалин выбросились на берег в Новой Зеландии

Животные погибли
Побережье архипелага Чатем, 2018 год New Zealand Department of Conservation via AP
Описание
Побережье архипелага Чатем, 2018 год
© New Zealand Department of Conservation via AP

СИДНЕЙ, 25 ноября. /ТАСС/. Более 100 черных дельфинов и дельфинов-афалин выбросились на берег архипелага Чатем, расположенного в 680 км к юго-востоку от Новой Зеландии, и погибли. Об этом в среду сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее данным, рейнджеры, прибывшие на место происшествия, обнаружили погибшими 97 черных дельфинов и трех дельфинов - афалин. Еще 26 животных были живы, однако спасателям пришлось усыпить их, поскольку они слишком долго находились на суше и уже не смогли бы вернуться в море.

В сентябре 2018 года на северном побережье архипелага Чатем уже была зафиксирована массовая гибель черных дельфинов. 30 ноября более 50 животных выбросились на берег и не смогли вернуться в море. А неделей раньше рейнджеры зафиксировали гибель 150 животных у берегов острова Стюарт, расположенного на юге Новой Зеландии.

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