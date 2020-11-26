На западе Москвы задержали мужчину с крупной партией кокаина и амфетамина

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на западе Москвы безработного мужчину, у которого в багажнике автомобиля Infiniti изъяли более 1 кг кокаина и почти 4 кг амфетамина. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером 25 ноября на Филевском бульваре в районе дома 37 по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан неработающий тридцатилетний мужчина. В багажнике его автомобиля Infiniti изъято восемь пакетов с кокаином общей массой более 1 кг, а также 34 пакета с амфетамином общей массой более 3,7 кг", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, установлено, что у иномарки подложный номер, который числится за машиной ВАЗ-21070. Полиция по данному факту начала проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.