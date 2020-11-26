Кассационный суд отменил оправдательный приговор экс-главе саратовского МЧС

САРАТОВ, 26 ноября. /ТАСС/. Первый кассационный суд отменил оправдательный приговор по делу о превышении должностных полномочий бывшим главой ГУ МЧС по Саратовской области Игорем Качевым при заключении госконтрактов, сообщает пресс-служба суда.

"Судебная коллегия определила судебные решения в отношении Качева отменить в связи с неправильным применением уголовного закона и передать уголовное дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Ранее Волжский районный суд Саратова вынес Качеву оправдательный приговор в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Качева задержали в ноябре 2018 года в рамках мероприятий по пресечению должностных нарушений коррупционного характера. По решению суда его отстранили от должности. Позже следователи предъявили ему обвинение в превышении полномочий при заключении госконтрактов. По версии следствия, незаконными действиями Качева государству был причинен значительный имущественный вред на сумму более 6 млн рублей.

В августе саратовский областной суд рассмотрел жалобу прокуратуры на оправдательный приговор и оставил решение суда первой инстанции без изменений. Прокуратура вновь подала жалобу на это решение в кассационный суд.

Игорь Качев с 1991 года работал пожарным в 18-й военизированной пожарной части по охране ОАО "Саратовский авиационный завод", в 2012 году занял должность заместителя начальника Главного управления МЧС по Саратовской области, с сентября 2013 года занимал пост начальника регионального ГУ МЧС. Награжден медалями "За отвагу на пожаре", "За отличие в ликвидации последствий ЧС", "За разминирование".

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