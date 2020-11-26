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В ФРГ полиция освободила из-под стражи водителя, врезавшегося в ворота офиса Меркель

Расследование случившегося продолжается, его ведет земельное ведомство по уголовным делам

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Полиция Берлина освободила из-под стражи водителя, врезавшегося на автомобиле в ворота, ведущие на территорию Ведомства федерального канцлера ФРГ. Об этом сообщили журналистам в четверг в правоохранительных органах столицы Германии.

"Оснований для ареста или помещения в психиатрическое учреждение нет", - отметили в полиции. В то же время расследование случившегося продолжается, его ведет земельное ведомство по уголовным делам.

Автомобиль врезался в среду около 10:00 (12:00 мск) в ворота ограждения офиса канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Они получили незначительные повреждения. На кузов автомобиля были нанесены надписи политического содержания.

В МВД ФРГ сообщили, что 54-летний водитель был известен полиции и в 2014 году уже устраивал подобную акцию. Тогда он тоже врезался в ворота офиса канцлера, его протест был направлен против климатической политики правительства ФРГ.

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