В Калининграде возбудили дело против мужчины, который застрелил бывшую жену

КАЛИНИНГРАД, 27 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 37-летнего жителя Кемеровской области, который в четверг вечером устроил стрельбу у жилого дома в Калининграде, убил бывшую жену и покончил с собой. Как сообщили журналистам в СУ СК РФ по Калининградской области, в бывшую супругу подозреваемый выстрелил не менее шести раз.

"В отношении 37-летнего жителя Кемеровской области возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) <...> Мужчина подкараулил у дома по улице Чернышевского в городе Калининграде бывшую жену и произвел в нее не менее шести выстрелов из охотничьего карабина. От полученных ранений 35-летняя женщина погибла на месте. Подозреваемый покончил с собой", - говорится в сообщении управления.

Оружие, из которого предположительно были произведены выстрелы, обнаружено на месте происшествия. "На поясе стрелка в кобуре был обнаружен также травматический пистолет. Разрешение на ношение этого оружия у него имелось", - рассказал ТАСС источник в силовых структурах региона.

По предварительным данным, супруги находились в разводе с 2019 года. Женщина переехала в Калининград из Кемеровской области летом этого года с двумя детьми 10-ти и четырех лет. Мужчина - отец младшего ребенка, девочка - не его родная дочь. Следствие проверит сообщения в СМИ о том, что до происшествия подозреваемый преследовал погибшую и неоднократно угрожал ей убийством.

Кроме того, следователи проверят законность получения им разрешения на ношение и хранение охотничьего карабина, из которого было совершено убийство.

Дети погибшей женщины не пострадали. Они переданы матери погибшей. Министерство социальной политики области подбирает психолога для оказания им помощи, а также окажет помощь с оформлением документов на опекунство.

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