В условиях зимней эксплуатации дорог за два месяца в России погибли 173 человека

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Более 1,9 тыс. человек пострадали и еще 173 погибли в ДТП в России за октябрь и ноябрь этого года в условиях зимней эксплуатации автодорог. в каждом третьем таком происшествии выявлены нарушения обязательных требований к содержанию дорог Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции.

"Сезонное изменение погодных условий, понижение температуры, осадки и сокращение продолжительности светового дня увеличивают риски совершения дорожно-транспортных происшествий. В октябре и истекшем периоде ноября в условиях зимней эксплуатации автодорог зарегистрировано более 1,3 тыс. ДТП, в которых 173 человека погибли и более 1,9 тыс. получили травмы. Практически в каждом третьем таком происшествии выявлены нарушения обязательных требований к содержанию дорог", - говорится в сообщении.

Также в ГИБДД отметили, что ее сотрудниками принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах во время плохих погодных условий.

"В частности, в круглосуточном режиме проводится мониторинг и анализ информации о текущем состоянии автодорог. В случае существенного ухудшения дорожно-транспортной ситуации из-за непогоды сотрудники Госавтоинспекции примут все возможные меры для ликвидации заторовых ситуаций и восстановления бесперебойного движения автотранспорта, обеспечат сопровождение специальной техники, задействованной в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, Госавтоинспекция примет надзорные меры в отношении должностных и юридических лиц, не обеспечивших безопасное эксплуатационное состояние автодорог. Вопросы создания безопасных условий в период зимней эксплуатации дорог находятся на особом контроле комиссий по обеспечению безопасности дорожного движения.

"Также Госавтоинспекция призывает водителей к особой бдительности и осторожности на дорогах при ухудшении погодных условий. В таких ситуациях рекомендуется воздержаться от использования личного транспорта, поездки за пределы населенных пунктов также лучше перенести на более благоприятный период. Если выезд все-таки необходим, следует убедиться в полной технической исправности автомобиля и в пути строго соблюдать правила дорожного движения и меры личной безопасности", - сказали в Госавтоинспекции.