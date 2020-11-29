ТАСС, 29 ноября. Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 тыс. м над уровнем моря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

"Днем 29 ноября на Камчатке зафиксировали пепловый выброс из вулкана Ключевской. Высота пеплового столба составила 6 тыс. м при высоте самого исполина 4 750 м", - говорится в сообщении.

С учетом направления ветра пепловый шлейф распространяется в восточном - северо-восточном направлении от вулкана. На его пути населенных пунктов нет. Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Вулкан Ключевской - самый высокий действующий в Евразии, его высота - 4 750 м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, в 47 км расположены поселки Ключи и Козыревск.